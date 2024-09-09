Самолет, вылетевший из Москвы после задержки, внепланово сел в Варшаве

Во время выполнения рейса из Москвы в Стамбул самолет турецкой авиакомпании незапланированно приземлился в Варшаве, передает «Интерфакс».

По данным сервиса Flightradar24, речь идет о лайнере Airbus A320. Он вылетел из столичного аэропорта Внуково после почти пятичасовой задержки, а через 2,5 часа сел в Варшаве.

Причина внепланового приземления не уточняется. На фоне произошедшего Airbus A321 той же авиакомпании готовится отправиться в Варшаву из аэропорта Стамбула Сабиха Гекчен вне расписания.

8 сентября одна из команд-участниц IT-конференции напугала пассажиров и персонал самолета во время полета в Омск. Газоанализатор команды в ручной клади включился при погрузке и начал издавать звуки. Услышав неизвестный сигнал, пилоты воздушного судна захотели совершить экстренную посадку. Однако участники конференции вовремя поняли, в чем проблема, и выключили устройство.

Ранее работу аэропорта в Германии приостановили из-за ежа.