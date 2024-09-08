Выборы депутатов в Москве завершены

На выборах в Москве и Московской области завершилось голосование. Избирательные участки закрылись в 20:00 по московскому времени, электронные бюллетени на федеральной и столичной платформах для дистанционного голосования принимались до 20:15, сообщает портал mos.ru.

Отмечается, что жители Москвы могли отдать свой голос электронно (онлайн или через терминалы на избирательном участке) или при помощи бумажных бюллетеней, если предварительно отказались от дистанционного и электронного форматов. Регистрация для электронного голосования не требовалась. Участники электронного голосования могли присоединиться к акции «Выбираем вместе — 2024» программы «Миллион призов» и побороться за призовые баллы.

В Подмосковье проходили выборы депутатов советов 28 городских округов, 25 из которых были основными, а 3 — дополнительными. В выборах могли участвовать более 2,5 млн жителей области, из которых свыше 210 тыс. подали заявления на дистанционное электронное голосование.

По данным Мособлизбиркома, на 18:00 8 сентября общая явка составила 22,72%. Очно проголосовали 16,96% избирателей, дистанционно — 87,24% от числа подавших заявления.

До этого сообщалось, что более 3 млн человек проголосовали на выборах депутатов Мосгордумы электронно.

Ранее в ЦИК РФ опровергли «выдавливание» традиционных форм голосования в Москве.