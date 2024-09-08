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В аппарате Москальковой объяснили отсутствие нарушений на выборах в РФ

В аппарате Москальковой отметили высокий уровень организации голосования в РФ

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Максим Блинов/РИА Новости

Руководитель рабочего аппарата уполномоченного по правам человека в РФ Илья Чечельницкий высоко оценил организацию проходящих в России выборов, отметив их прозрачность и доступность для граждан. Об этом сообщает ТАСС.

«Высокая организация выборов способствует отсутствию нарушений. Это свидетельствует о доступности и прозрачности избирательного процесса», — заявил Чечельницкий в Центризбиркоме.

Он подчеркнул, что благодаря совместным усилиям уполномоченных по правам человека, Центральной избирательной комиссии, Общественной палаты, Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека обеспечивается соблюдение избирательных прав граждан на высоком уровне.

До этого председатель Центрального избирательного комитета России Элла Памфилова заявила, что серьезных инцидентов, дискредитирующих выборы в регионах РФ, не было. Она также подчеркнула, что жалоб на нарушения во время единого дня голосования мало, несмотря на то, что выборы проходят в экстраординарной ситуации.

С 6 по 8 сентября в регионах РФ проходит голосование на выборах местных властей разных уровней, включая законодательные органы регионов и муниципалитетов, а также глав субъектов.

Ранее Роскомнадзор рассказал о DDoS-атаках на ресурсы ЦИК.

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