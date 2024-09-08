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В США пьяная рецидивистка похитила гроб с останками человека

Fox 5: в Лас-Вегасе женщина вынесла из похоронного бюро гроб с трупом внутри

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Shutterstock

В американском Лас-Вегасе задержали женщину, похитившую из похоронного бюро гроб с останками человека внутри. Об этом сообщает телеканал Fox 5.

Инцидент произошел поздно ночью, когда прохожий обратил внимание на лежащего возле похоронного бюро человека без признаков жизни и стоящий рядом гроб. Вызванная полиция просмотрела записи с камер видеонаблюдения и установила, что неизвестная женщина разбила окно входной двери похоронного бюро, проникла внутрь и вынесла гроб.

Подозреваемую удалось задержать. Ей оказалась Патрисия Сьерра. В ходе допроса она призналась, что в момент совершения преступления находилась в состоянии алкогольного и наркотического опьянения.

Сьерра пояснила, что не хотела никому причинять вред. Однако расследование показало, что она ранее совершала подобные преступления, разбивая окна и проникая в различные заведения.

Судебное слушание по делу Сьерры назначено на 18 сентября. Ей предъявлены обвинения в краже со взломом и надругательстве над человеческими останками.

В мае этого года жительница города Новоуральска Свердловской области настояла на вскрытии цинкового гроба ее брата — бойца специальной военной операции из-за подозрений в причине смерти.

Ранее в Новой Зеландии женщина вызвала на пляж полицейских, испугавшись секс-куклы.

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