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В ЦИК заявили о малом числе жалоб во время единого дня голосования

Глава ЦИК Памфилова: жалоб на нарушения во время единого дня голосования мало

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Евгений Одиноков/РИА «Новости»

Председатель Центризбиркома (ЦИК) РФ Элла Памфилова заявила, что жалоб на нарушения во время единого дня голосования мало, несмотря на то, что выборы проходят в экстраординарной ситуации. Ее слова на брифинге в информационном центре ЦИК передает ТАСС.

По словам главы ЦИК, единый день голосования проходит в «экстраординарных, экстремальных условиях», однако при этом количество обращений о конкретных нарушениях резко снизилось.

При этом Памфилова отметила небывалый рост числа инцидентов с некоторыми представителями «уважаемых партий».

«Сейчас уже имеется информация, которую мы обработали, о более чем 60 подобных инцидентах в различных субъектах Российской Федерации. <…> Наибольшее количество подобных инцидентов, я бы так сказала, подтвержденных реальностью, у нас отмечено в городе Севастополь, в Псковской и Самарской областях», — сказала председатель Центризбиркома РФ.

До этого Памфилова поручила направить обращение главе КПРФ Геннадию Зюганову из-за распространения некоторыми членами партии нарушающих закон методичек. По ее словам, материалы в них представляют собой «трафареты жалоб», которыми, по ее мнению, хотят «завалить комиссии».

Ранее в ЦИК назвали лидирующий по явке на довыборы в Госдуму регион.

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