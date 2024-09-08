В ЦИК заявили о малом числе жалоб во время единого дня голосования

Председатель Центризбиркома (ЦИК) РФ Элла Памфилова заявила, что жалоб на нарушения во время единого дня голосования мало, несмотря на то, что выборы проходят в экстраординарной ситуации. Ее слова на брифинге в информационном центре ЦИК передает ТАСС.

По словам главы ЦИК, единый день голосования проходит в «экстраординарных, экстремальных условиях», однако при этом количество обращений о конкретных нарушениях резко снизилось.

При этом Памфилова отметила небывалый рост числа инцидентов с некоторыми представителями «уважаемых партий».

«Сейчас уже имеется информация, которую мы обработали, о более чем 60 подобных инцидентах в различных субъектах Российской Федерации. <…> Наибольшее количество подобных инцидентов, я бы так сказала, подтвержденных реальностью, у нас отмечено в городе Севастополь, в Псковской и Самарской областях», — сказала председатель Центризбиркома РФ.

До этого Памфилова поручила направить обращение главе КПРФ Геннадию Зюганову из-за распространения некоторыми членами партии нарушающих закон методичек. По ее словам, материалы в них представляют собой «трафареты жалоб», которыми, по ее мнению, хотят «завалить комиссии».

Ранее в ЦИК назвали лидирующий по явке на довыборы в Госдуму регион.