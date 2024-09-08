Житель Читы требует компенсацию после серьезной врачебной ошибки

В Чите инвалид и его дочь подали в суд на больницу, врачи которой допустили серьезную ошибку в лечении пожилого пациента. Об этом сообщает РИА Новости.

Мужчина всю жизнь страдал хроническим воспалительным заболеванием позвоночника и суставов, при котором они постепенно теряли подвижность. Однако болезнь не мешала россиянину обслуживать себя самостоятельно и выходить на улицу. При этом он всегда был в полусогнутом состоянии, шея наклонилась вперед и вправо.

В декабре 2021 года мужчина разбил затылок о чугунную батарею. В краевой больнице Забайкалья ему наложили швы и после исследований отправили домой.

В тот же день его госпитализировали снова, в медучреждении он пробыл до конца января 2022 года. При этом врачи поставили еще два диагноза – перелом шейного позвонка и монопарез левой руки. После выписки дочь заметила, что у пенсионера шея наклонена влево и назад.

Мужчине нужна была операция, но многие клиники отказывались от пациента. Дочь отправила мужчину на реабилитацию в частную клинику.

«Параллельно с попытками поставить отца на ноги дочь обратилась за помощью к юристам», – сообщается в публикации.

Женщина требовала компенсацию для отца в четыре миллиона рублей и в два миллиона рублей себе, так как из-за травм россиянин перестал ходить и уход лег на плечи россиянки.

В результате суд вынес решение о компенсации в размере 500 тысяч и 200 тысяч рублей соответственно. Пенсионер и его дочь обжаловали решение. Заседание суда назначено на 19 сентября.

Ранее россиянка отсудила полмиллиона рублей за падение на ж/д вокзале.