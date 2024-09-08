Бастрыкин заинтересовался сообщениями о вспышке пневмонии в детском лагере на Урале

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил организовать проверку по сообщениям о заболевании детей в лагере Свердловской области. Об этом сообщается в Telegram-канале «Следком».

В СК отметили, что СМИ ранее сообщили о вспышке пневмонии в одном из лагерей региона, в результате которой десять детей попали в больницу с высокой температурой и сильным кашлем.

«Председатель Следственного комитета России поручил и.о. руководителя СУ СК России по Свердловской области Мирошниченко К.В. организовать по данному факту доследственную проверку и доложить об установленных обстоятельствах», — рассказали в ведомстве.

До этого свердловский минздрав сообщал о госпитализации 11 детей после отдыха в лагере «Красная горка».

Внебольничную пневмонию диагностировали у десяти детей, у одного — бронхит. В больницу выехали главный педиатр Свердловской области Любовь Малямова, а также главный пульмонолог региона Ирина Шуляк.

Ранее в детском лагере на Урале заявили, что вспышки пневмонии не было.