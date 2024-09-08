Снаряд попал в дом в Белгородской области, есть пострадавшие

Село Никольское Белгородской области ночью попало под обстрел, в результате атаки ранения получили два ребенка. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков на своей странице во «ВКонтакте».

«В селе Никольское Белгородского района – рано утром прямое попадание в дом. Два ребенка ранены, их доставили в медицинское учреждение», — написал губернатор, отметив, что ночь в Белгородской области выдалась тревожная.

Он также рассказал, что лечение в больницах Белгорода в настоящее время проходят 65 мирных жителей. В Москву отправлены на лечение четыре взрослых и трое несовершеннолетних.

Наибольший урон региону доставляют беспилотники, подчеркнул Гладков и добавил, что власти раздали более 200 единиц средств РЭБ главам муниципальных образований, дополнительно 35 станций устанавливают на автомобилях скорой помощи. Они также появятся на пассажирских автобусах, коммунальной технике и на автомобили сельских администраций.

6 сентября губернатор Белгородской области показал на видео, как жители региона прячутся в новых защитных сооружениях во время ракетной опасности.

Ранее жителям Белгородской области начали раздавать огнетушители.