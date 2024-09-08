На Камчатке стая медведей атаковала санаторий

В Елизовском районе Камчатки стая медведей напугала отдыхающих в санатории, хищники пытались пробраться на территорию учреждения и погреться в термальных источниках. Об этом сообщает портал «Кам 24».

Инцидент произошел в санатории в районе села Паратунка, сразу несколько медведей пытались вломиться на территорию санатория. Пять крупных хищников попали на записи камер видеонаблюдения, звери бродили вдоль установленных шлагбаумов на въезде.

Предположительно, медведей заинтересовали термальные источники, немного погуляв в зарослях, звери скрылись в лесополосе. По словам местных жителей, в этом районе медведи стали чаще выходить к людям, сельчане боятся отпускать детей на школьный автобус и ходить по улицам.

До этого сообщалось, что в США медведь подкрался к мальчику, который ел попкорн. Мальчик, поняв, что у него за спиной большое животное, испугался и замер на месте. Хищника спугнули громкие звуки, лесной гость убежал обратно в чащу и не стал нападать на мальчика.

Ранее овчарка спасла своего хозяина от нападения четырех медведей на Камчатке.