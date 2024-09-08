Судьба имущества экс-замминистра обороны Попова решится после приговора

Судьба имущества бывшего заместителя министра обороны РФ Павла Попова, на которое наложен арест в рамках дела о мошенничестве, будет решена после приговора суда. Об этом сообщил ТАСС его адвокат Игорь Дюкин.

Он рассказал, что обеспечительный арест касается лишь операций с его имуществом. Пока действует эта мера, его нельзя продать или подарить.

При этом имущество Попова находится в праве собственности обвиняемого, подчеркнул адвокат.

»<...> он им владеет и имеет право пользоваться. После приговора суда по его делу будет решена дальнейшая судьба этого имущества», — добавил он.

Следствие считает Попова организатором преступной группы, в которую в 2021 году вошли бывший директор парка «Патриот» Вячеслав Ахмедов и генерал-майор Шестеров. По версии следствия, они похитили из бюджета «не менее 30 млн рублей». Попов свою вину отрицает.

5 сентября в СК сообщали, что суд наложил арест на загородный дом и подсобные строения, которыми владеет бывший заместитель министра обороны.

Ранее генерал Попов отказался от сделки со следствием.