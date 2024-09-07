В Utair и аэропорту Грозного опровергли данные о чуть не севшем на закрытую полосу лайнере

В аэропорту Грозного и авиакомпании Utair опровергли данные о том, что самолет российского перевозчика чуть не сел на строящуюся взлетно-посадочную полосу (ВПП), передает РИА Новости.

«В сети распространяется фейк, что в аэропорту Грозный (Северный) им. А.А. Кадырова Boeing 737 (RA-73089) авиакомпании Utair якобы едва не сел на строящуюся ВПП», — заявили в компании.

Там добавили, что лайнер из Антальи совершил посадку штатно без захода на второй круг, а распространившиеся в сети кадры сделаны в июне 2024-го: тогда самолет перевозчика действительно не смог сразу сесть из-за сдвига ветра, но в итоге приземлился штатно.

В аэропорту Грозного также отметили, что информация Telegram-каналов не соответствует действительности, и подчеркнули, что «представляемая авторами фейка картина — лишь визуальная ошибка восприятия».

О посадке на недостроенную полосу в Чечне сообщил в том числе 112.

«Экипаж заметил неладное в последний момент и смог уйти на второй круг, чуть не коснувшись земли», — отмечалось в посте канала.

Ранее работу аэропорта в Германии приостановили из-за ежа.