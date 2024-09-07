В Харькове после взрывов пропали свет и вода

В ряде районов Харькова произошло отключение электро- и водоснабжения после серии взрывов. Об этом сообщило украинское издание «Страна» со ссылкой на местные паблики.

Мэр Харькова Игорь Терехов ранее подтвердил информацию о взрывах в городе.

По данным официального ресурса для оповещения населения, в Харьковской области предупреждения об угрозе с воздуха действуют уже более двух с половиной часов.

Сегодня глава областной военной администрации Олег Синегубов заявил, что объект логистической инфраструктуры поврежден в результате взрывов в селе Купянск-Узловой в Харьковской области на Украине, где находится крупный железнодорожный узел.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее российские военные ударили по иностранным наемникам ВСУ под Харьковом.