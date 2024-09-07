Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Харькове после взрывов пропали свет и вода

«Страна.ua»: в ряде районов Харькова пропали свет и вода после взрывов

close
Gian Marco Benedetto/Anadolu Agency via Reuters Connect

В ряде районов Харькова произошло отключение электро- и водоснабжения после серии взрывов. Об этом сообщило украинское издание «Страна» со ссылкой на местные паблики.

Мэр Харькова Игорь Терехов ранее подтвердил информацию о взрывах в городе.

По данным официального ресурса для оповещения населения, в Харьковской области предупреждения об угрозе с воздуха действуют уже более двух с половиной часов.

Сегодня глава областной военной администрации Олег Синегубов заявил, что объект логистической инфраструктуры поврежден в результате взрывов в селе Купянск-Узловой в Харьковской области на Украине, где находится крупный железнодорожный узел.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее российские военные ударили по иностранным наемникам ВСУ под Харьковом.

Все новости на тему:
Новости Украины
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами