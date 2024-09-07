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Ректор назвал возможную причину пожара во ВГИКе

Ректор ВГИКа Малышев допустил, что пожар возник из-за короткого замыкания

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Телеграм-канал «МЧС Москвы»

Ректор Всероссийского государственного института кинематографии (ВГИК) им. С. А. Герасимова Владимир Малышев назвал причину возгорания в здании образовательного учреждения, передает ТАСС.

По его словам, задымление заметили в гримерке на пятом этаже, после чего вызвали пожарные машины.

«Гримерки были закрыты, не были в эксплуатации сейчас. Непонятно, почему [возник огонь] — одно дело, если бы в них шли занятия», — сказал Малышев.

Он допустил, что могло произойти «какое-то короткое замыкание», и отметил, что выезжает в институт, где уже находятся три проректора. Из здания всех своевременно вывели, никто не пострадал.

О пожаре в институте на улице Вильгельма Пика в Москве стало известно около 16:00. Источники в оперативных службах сообщали, что огонь распространился на 30 кв. м, а горели мебель и оборудование. В 16:12 столичное МЧС заявило о ликвидации пожара. По данным ведомства, из здания самостоятельно вышли около 50 человек.

Ранее житель Одинцово рассказал, как очевидцы сами спасли пострадавшего из пожара на парковке.

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