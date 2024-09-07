Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Минэнерго заявили об успешном перенаправлении энергоресурсов на Восток

Цивилев: Россия успешно перенаправила поставки нефти и газа на Восток

close
РИА «Новости»

Россия успешно завершила процесс перенаправления своих энергетических ресурсов на Восток, и теперь перед ней стоит задача стабилизации показателей и гибкого управления экспортом. Об этом в интервью ТАСС на Восточном экономическом форуме отметил министр энергетики Сергей Цивилев.

«Сегодня можно с уверенностью заявить, что переориентация поставок на восток завершена. Это особенно касается нефти, нефтепродуктов и угля», – подчеркнул министр.

По утверждению Цивилева, работа по экспорту газа продолжается. Он отметил, что ситуация с газом немного сложнее из-за зависимости от трубопроводной инфраструктуры, однако усилия не прекращаются.

Министр добавил, что Россия разрабатывает новые проекты в области газоснабжения и увеличивает объемы производства сжиженного природного газа, что откроет новые рынки для экспорта. Кроме того Цивилев заявил, что видит основной целью обеспечение стабильности текущих показателей и гибкого управления экспортом.

До этого президент РФ Владимир Путин заявил, что увеличение объемов российского газа, поставляемого на Восток и в Среднюю Азию, напрямую не связано с эскалацией украинского конфликта.

Ранее компания «Газпром» увеличила поставки газа в КНР почти на 40%.

Все новости на тему:
ВЭФ-2024
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами