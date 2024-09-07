В Минэнерго заявили об успешном перенаправлении энергоресурсов на Восток

Россия успешно завершила процесс перенаправления своих энергетических ресурсов на Восток, и теперь перед ней стоит задача стабилизации показателей и гибкого управления экспортом. Об этом в интервью ТАСС на Восточном экономическом форуме отметил министр энергетики Сергей Цивилев.

«Сегодня можно с уверенностью заявить, что переориентация поставок на восток завершена. Это особенно касается нефти, нефтепродуктов и угля», – подчеркнул министр.

По утверждению Цивилева, работа по экспорту газа продолжается. Он отметил, что ситуация с газом немного сложнее из-за зависимости от трубопроводной инфраструктуры, однако усилия не прекращаются.

Министр добавил, что Россия разрабатывает новые проекты в области газоснабжения и увеличивает объемы производства сжиженного природного газа, что откроет новые рынки для экспорта. Кроме того Цивилев заявил, что видит основной целью обеспечение стабильности текущих показателей и гибкого управления экспортом.

До этого президент РФ Владимир Путин заявил, что увеличение объемов российского газа, поставляемого на Восток и в Среднюю Азию, напрямую не связано с эскалацией украинского конфликта.

Ранее компания «Газпром» увеличила поставки газа в КНР почти на 40%.