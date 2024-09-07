На Кубани возбудили уголовное дело после нападения супругов на обидчиков сына

На Кубани после нападения супругов на обидчиков сына возбудили уголовное дело. Об этом со ссылкой на СУ СК России по региону сообщает РЕН ТВ.

По информации издания, следователи возбудили уголовное дело из-за попытки похищения ребенка после инцидента, произошедшего в Краснодаре. Предварительно, семейная пара пыталась унести одного из обидчиков своего сына к машине, невзирая на крики и сопротивление.

Инцидент произошел 31 августа возле одного из домов. Супруги подошли к группе из четырех школьников на самокатах, а затем стали хватать их за футболки, а также тянуть за волосы и уши. Кроме того, мужчина взял ребенка за шею и поднял на руки за футболку. Предварительно, пара пыталась проучить несовершеннолетних, которые обижали их сына.

Ранее россиянин похитил и избил подростка из-за детской ссоры.