В Омске внучка оставила деда без сбережений и перевела мошенникам почти 300 тыс рублей

В Омске 10-летняя девочка хотела получить бонусы в онлайн-игре и перевела мошенникам почти 300 тысяч рублей с карты деда. Об этом сообщает пресс-служба УМВД региона.

С заявлением в правоохранительные органы обратился пожилой житель Омска, мужчина заявил, что с его банковского счета пропали почти 300 тысяч рублей. Как установили сотрудники полиции, внучка мужчины играла в популярную онлайн-игру, когда с ней на связь вышли неизвестные.

Злоумышленники предложили ребенку получить бонусы, для этого девочке нужно было выполнить ряд несложных действий — сфотографировать банковскую карту взрослого родственника, а затем сообщить СМС-коды, которые поступят на его телефон. Сделать это было необходимо тайно.

Ребенок выполнил все инструкции аферистов, с карты деда девочки мошенники успели перевести 297 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве в крупном размере.

Ранее петербурженка потеряла $20 тысяч после звонка от бывшего работодателя.