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Путин оценил темпы развития московского метро

Путин: сеть московского метро за 14 лет увеличилась почти в два раза

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Depositphotos

Сеть метро в российской столице за последние 14 лет выросла почти в два раза. Об этом на концерте в честь Дня города Москвы заявил президент РФ Владимир Путин, сообщается на официальном сайте Кремля.

По словам главы государства, 7 сентября в Москве открылись сразу несколько станций метро. В эксплуатацию ввели объекты на Троицкой линии.

«В самой Москве сеть метро за 14 лет выросла почти вдвое», — добавил Путин.

Концерт в честь 877-летия со дня основания Москвы проходит в природно-ландшафтном парке «Зарядье». Незадолго до начала мероприятия сюда прибыл президент, чтобы поздравить жителей города с праздником.

Выступая с речью, глава государства рассказал, что гордится красотой столицы. В том числе это касается ее ухоженных и чистых улиц, а также благоустроенных парков. Тем не менее самому Путину нечасто удается полюбоваться городом.

Кроме того, российский лидер назвал Москву одним из лучших мегаполисов в мире. Она опережает другие крупные населенные пункты как по качеству жизни, так и по имеющимся у людей возможностям.

Ранее Путин принял участие в церемонии открытия новых объектов инфраструктуры в Москве.

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