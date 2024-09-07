Пожар на парковке в Одинцово ликвидировали

Пожар на парковке в подмосковном Одинцово потушен. Об этом сообщили в администрации округа, пишет РИА Новости.

Как сообщили в пресс-службе администрации, возгорание было полностью ликвидировано. Известно, что во время пожара пострадали пять человек.

На данный момент известно, что возгорание произошло в дачном поселке Лесной Городок в Одинцовском городском округе. Вспыхнула многоуровневая парковка. О возгорании сообщили очевидцы.

Позже в Telegram-канале Mash появилась информация о том, что из-за пожара сгорели не менее 20 транспортных средств.

В МЧС же заявили, что двух человек, находившихся на территории парковки, не удалось спасти.

Обстоятельства и причины пожара на данный момент неизвестны.

Ранее в Тульской области вспыхнул крупный пожар на заводе «Пластик».