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Пожар на парковке в Одинцово ликвидировали

Спасатели потушили крупный пожар на парковке в Одинцово

Пожар на парковке в подмосковном Одинцово потушен. Об этом сообщили в администрации округа, пишет РИА Новости.

Как сообщили в пресс-службе администрации, возгорание было полностью ликвидировано. Известно, что во время пожара пострадали пять человек.

На данный момент известно, что возгорание произошло в дачном поселке Лесной Городок в Одинцовском городском округе. Вспыхнула многоуровневая парковка. О возгорании сообщили очевидцы.

Позже в Telegram-канале Mash появилась информация о том, что из-за пожара сгорели не менее 20 транспортных средств.

В МЧС же заявили, что двух человек, находившихся на территории парковки, не удалось спасти.

Обстоятельства и причины пожара на данный момент неизвестны.

Ранее в Тульской области вспыхнул крупный пожар на заводе «Пластик».

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