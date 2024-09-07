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Стали известны подробности о крупном пожаре в Одинцово

РЕН ТВ: крупный пожар в Одинцово произошел на многоуровневой парковке

Очевидцы пожара в дачном поселке Лесной Городок в Одинцовском городском округе Московской области начали самостоятельно выносить на улицу людей, которые не смогли без посторонней помощи покинуть загоревшееся здание. Об этом сообщается в Telegram-канале «Типичное Одинцово».

«По предварительной информации, в здании проводились ремонтные работы», — говорится в публикации.

В Telegram-канале РЕН ТВ отмечается, что огонь охватил многоуровневую парковку. На ее территории загорелись не только стоянка для машин, но и автомойка.

«Столб черного дыма виден за несколько километров от эпицентра пожара», — подчеркнули журналисты.

О крупном пожаре в Одинцовском городском округе стало известно днем 7 сентября. Telegram-канал «Осторожно, Москва» заявил, что возгорание зафиксировали в районе одного из местных жилых комплексов. При этом другие подробности о произошедшем в тот момент не уточнялись.

Позже в Telegram-канале Mash появилась информация о том, что из-за пожара сгорели не менее 20 транспортных средств.

Ранее в Санкт-Петербурге на парковке сгорели три автобуса.

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