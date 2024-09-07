Владимир Путин и Сергей Собянин открыли новые корпуса МГТУ им. Баумана

Президент России Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин в «Зарядье» принимают участие в открытии новых объектов инфраструктуры столицы. Мероприятие проводилось в формате видео-конференц-связи.

Главе государству рассказали о первом участке Троицкой линии Московского метрополитена, который проходит от станции «Новаторская» до станции «Тютчевская». Кроме того, российскому лидеру доложили о первой очереди кинопарка «Москино», а также о строительстве нового кампуса МГТУ им. Н. Э. Баумана.

В этом году Москва 7 и 8 сентября отмечает свой 877-й день рождения. Путин, выступая в концертном зале «Зарядье», где проходят торжества по случаю Дня города, поздравил москвичей и гостей столицы с праздником. Президент также назвал столицу РФ символом и надежным оплотом российской государственности.

Путин среди прочего выразил мнение, что вместе с современной транспортной инфраструктурой, российская столица может гордиться своими ухоженными, чистыми улицами, благоустроенными парками.

Праздничные мероприятия пройдут в центре города, парках, культурных центрах и на районных площадках. Для москвичей и гостей столицы мероприятия начались в полдень 7 сентября и продлятся до 21:00, можно будет посетить различные экскурсии, мастер-классы, лекции, а также концерты и принять участие в конкурсах.

Ранее Путин рассказал об участвующих в СВО москвичах.