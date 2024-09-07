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Путин заявил, что Москва стала важным центром развития беспилотных технологий

Путин: Москва стала важнейшим центром развития беспилотных технологий

Президент России Владимир Путин заявил, что Москва стала важным центром развития беспилотных технологий. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

«Предприятия Москвы нарастили выпуск продукции для нужд СВО и укрепления технологического суверенитета», — подчеркнул президент.

Путин также отметил, что жители столицы всегда остро чувствовали «свою ответственность за родину, совершали трудовые и ратные подвиги».

7 сентября российский лидер приехал в концертный зал «Зарядье». Глава государства поздравил жителей Москвы с Днем города.

Во время своего выступления он также назвал столицу РФ символом и надежным оплотом российской государственности. Путин также заявил, что Москва является одним из лучших мегаполисов мира.

Кроме того, Путин выразил уверенность, что интерес к Москве у туристов будет только расти, поскольку гостеприимство российской столицы широко известно во всем мире.

Ранее москвичей пригласили отметить День города на площадках столичных фестивалей.

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