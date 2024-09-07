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Путин прибыл в «Зарядье», где поздравил жителей Москвы с Днем города

Путин приехал в «Зарядье» и поздравил москвичей с Днем города

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Кристина Кормилицына/РИА Новости

Президент России Владимир Путин приехал в концертный зал «Зарядье». Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Глава государства поздравил жителей Москвы с Днем города.

Глава государства в своей поздравительной речи отметил, что столица России стала важнейшим центром развития беспилотных технологий. Также глава государства отметил, что Москва является одним из лучших мегаполисов мира, как по качеству жизни, так и по возможностям для жителей.

Также Путин выразил уверенность, что интерес к Москве у туристов будет только расти, поскольку гостеприимство российской столицы широко известно во всем мире.

В этом году столица отмечает 877-летие. В честь праздника, 7 и 8 сентября, на разных площадках города запланированы культурные и спортивные мероприятия. Так, в павильоне «Умный город» на ВДНХ пройдут мероприятия в честь Дня города, кроме того, на 114 площадках проведут бесплатные тренировки в рамках проекта «Мой спортивный район».

Ранее стало известно, жители каких городов чаще всего летают в Москву.

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