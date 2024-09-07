Овчарка спасла своего хозяина от нападения четырех медведей на Камчатке

На Камчатке собака получила ранения во время спасения своего хозяина от нападения четырех медведей. Об этом со ссылкой на супругу мужчины сообщает ИА KamchatkaMedia.

По информации агентства, инцидент произошел 5 сентября в Молодежном микрорайоне поселка Светлый. Местный житель выгуливал своего пса, когда со спины на него напали сразу четыре медведя — из них двое были взрослыми, а еще двое молодыми. Овчарка бросилась защищать хозяина и приняла удар на себя, начав отвлекать хищников и отводить от мужчины опасность.

Благодаря псу местный житель успел укрыться на соседнем участке и позвонить супруге, которая забрала его на машине, а затем они вместе поехали искать своего питомца. Пара также предупредила односельчан об опасности.

Позже истекающая кровью овчарка сама вышла к дому хозяев и те доставили ее к специалистам. Раненую собаку прооперировали, сейчас она восстанавливается дома.

Ранее медведь напал на автомобиль с отцом и сыном на горной дороге.