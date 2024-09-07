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Овчарка спасла своего хозяина от нападения четырех медведей на Камчатке

На Камчатке овчарка спасла своего хозяина от нападения четырех медведей

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gigello/Shutterstock/FOTODOM

На Камчатке собака получила ранения во время спасения своего хозяина от нападения четырех медведей. Об этом со ссылкой на супругу мужчины сообщает ИА KamchatkaMedia.

По информации агентства, инцидент произошел 5 сентября в Молодежном микрорайоне поселка Светлый. Местный житель выгуливал своего пса, когда со спины на него напали сразу четыре медведя — из них двое были взрослыми, а еще двое молодыми. Овчарка бросилась защищать хозяина и приняла удар на себя, начав отвлекать хищников и отводить от мужчины опасность.

Благодаря псу местный житель успел укрыться на соседнем участке и позвонить супруге, которая забрала его на машине, а затем они вместе поехали искать своего питомца. Пара также предупредила односельчан об опасности.

Позже истекающая кровью овчарка сама вышла к дому хозяев и те доставили ее к специалистам. Раненую собаку прооперировали, сейчас она восстанавливается дома.

Ранее медведь напал на автомобиль с отцом и сыном на горной дороге.

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