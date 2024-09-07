В Подмосковье случился крупный пожар на парковке

В подмосковном Одинцово в районе одного из жилых комплексов случился крупный пожар. Об этом пишет Telegram-канал «Осторожно, Москва».

По данным канала, в небо поднялся густой черный дым.

Telegram-канал «112» уточняет, что это полыхает многоуровневая парковка. По словам журналистов, возгорание началось на втором этаже здания в «Лесном городке».

По предварительной информации, на парковке проводились ремонтные работы.

Накануне в Петербурге задержали подозреваемую в поджоге помещения. Инцидент произошел в магазине на проспекте Металлистов, в Красногвардейском районе. По версии правоохранителей, поджог устроила 50-летняя гражданка одного из сопредельных государств, регистрации в регионе у нее не было.

На кадрах с места видно, как иностранка заходит в подсобное помещение, где есть техника и сумки для курьеров. После этого женщина обливает неизвестной жидкостью стену у входа и поджигает, затем быстро убегает. Во время инцидента никто не пострадал.