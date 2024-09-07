Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

На юго-востоке Украины произошли взрывы

«Укринформ»: в Днепре произошли несколько взрывов

close
Sofiia Gatilova/Reuters

Несколько взрывов произошли в городе Днепре (до 2016 года — Днепропетровск), который находится на юго-востоке Украины. Об этом пишет местное агентство «Укринформ».

Журналисты не стали уточнять подробности о ситуации в населенном пункте.

При этом, по данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны, в настоящее время на территории Днепропетровской области действует воздушная тревога. Особый режим ввели в 8:31(совпадает с мск).

Утром 7 сентября сразу в четырех регионах Украины зафиксировали взрывы. Речь идет о Николаевской, Киевской, Хмельницкой и Винницкой областях.

В этот момент во всех перечисленных субъектах работали сирены воздушной тревоги. Тогда же о возможной опасности предупредили жителей Полтавской, Черниговской, Черкасской, Житомирской, Ровненской, Одесской, Сумской и ряда иных областей.

Ночью между 3:00 и 4:00 мск на территории украинской столицы произошли две серии взрывов. Как сообщил местный телеканал «Общественное», их зафиксировали с разницей всего в семь минут.

Ранее в подконтрольной Киеву части Херсонской области после взрывов выявили повреждение завода.

Все новости на тему:
Новости Украины
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами