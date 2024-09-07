На юго-востоке Украины произошли взрывы

Несколько взрывов произошли в городе Днепре (до 2016 года — Днепропетровск), который находится на юго-востоке Украины. Об этом пишет местное агентство «Укринформ».

Журналисты не стали уточнять подробности о ситуации в населенном пункте.

При этом, по данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны, в настоящее время на территории Днепропетровской области действует воздушная тревога. Особый режим ввели в 8:31(совпадает с мск).

Утром 7 сентября сразу в четырех регионах Украины зафиксировали взрывы. Речь идет о Николаевской, Киевской, Хмельницкой и Винницкой областях.

В этот момент во всех перечисленных субъектах работали сирены воздушной тревоги. Тогда же о возможной опасности предупредили жителей Полтавской, Черниговской, Черкасской, Житомирской, Ровненской, Одесской, Сумской и ряда иных областей.

Ночью между 3:00 и 4:00 мск на территории украинской столицы произошли две серии взрывов. Как сообщил местный телеканал «Общественное», их зафиксировали с разницей всего в семь минут.

Ранее в подконтрольной Киеву части Херсонской области после взрывов выявили повреждение завода.