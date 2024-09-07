В Башкирии турист сорвался со скалы

В Стерлитамакском районе Башкирии спасли туриста, который сорвался со скалы. Об этом сообщает пресс-служба Государственного комитета республики по чрезвычайным ситуациям.

Инцидент произошел на горе Юрактау, 41-летний турист совершал восхождение и упал с высоты в скалистой местности. Мужчина получил травму ноги и не мог самостоятельно передвигаться.

На место были вызваны спасатели, пострадавшего сняли со скалы с помощью альпинистского снаряжения, наложили на ногу повязку и оказали первую помощь. Подробности о состоянии мужчины неизвестны.

До этого сообщалось, что в Башкирии спасли туриста, который застрял в пещере на глубине 30 метров. Пятеро путешественников приехали в село Охлебинино, чтобы совершить спуск в пещеру. Во время похода один из туристов неудачно наступил на камень и повредил ногу. Спасательная операция заняла около полутора часов, пострадавшего пришлось поднимать на носилках с глубины около 30 метров. Мужчина был передан бригаде медиков скорой помощи.

Ранее в Башкирии двое мужчин отправились на рыбалку и сорвались с обрыва в реку.