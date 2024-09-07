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В Красноярском крае многодетная семья отравилась угарным газом в частном доме

В Красноярском крае пять человек отравились угарным газом

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Телеграм-канал «ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия»

В Манском районе Красноярского края возбуждено уголовное дело по факту отравления пяти человек угарным газом в частном доме, одного пострадавшего спасти не удалось. Об этом сообщает СУ СК РФ по Красноярскому краю и Республике Хакасия.

Инцидент произошел в деревне Верхняя Есауловка, из частного дома были госпитализированы двое детей и двое взрослых с признаками отравления угарным газом, еще одного пострадавшего — семилетнего мальчика, спасти не удалось.

По предварительной информации, семья приехала в село на выходные, взрослые затопили печь и легли спать. Проснувшись рано утром родители и двое детей 7 и 8 лет почувствовали себя плохо, еще один ребенок находился без сознания. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

До этого сообщалось, что в Ужурском районе Красноярского края возбуждено уголовное дело по факту отравления угарным газом четырех человек, одного пострадавшего спасти не удалось. Семья решила воспользоваться бензогенератором, который был установлен на веранде. Пострадавших нашел сосед, мужчина вызвал скорую медицинскую помощь. 13-летняя девочка, шестилетний мальчик и их мать доставлены в Ужурскую районную больницу с признаками отравления угарным газом.

Ранее в Красноярске двое детей отравились газом во время матча на ледовой арене.

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