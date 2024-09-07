Сальдо: Херсон становится пустынным городом

Подконтрольный Вооруженным силам Украины (ВСУ) Херсон практически стал пустынен, население города сократилось почти в семь раз. Об этом в интервью РИА Новости сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

«Ситуация плачевная. В Херсоне примерно находится тысяч 50 населения, это из 340 тысяч. Поэтому город практически пустынен. Там очень много украинских военных, также там находятся центры обучения, есть иностранные наемники», — рассказал он.

Глава региона назвал сложным положение гражданского населения, так как простые люди «лишены возможности получить элементарные бытовые услуги». Он уточнил, что не во всех районах регулярно подается вода и есть электроэнергия.

По словам Сальдо, мужчин «по-прежнему отлавливают на улицах, насильно мобилизуют». «Они вынуждены прятаться, кроме тех, у кого есть бронь от мобилизации», — добавил он.

Херсонская область — субъект России, который находится в нижнем течении Днепра. Регион омывается Азовским и Черным морями. Область стала частью РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. При этом украинская сторона не признает его легитимность, более того, продолжает обстреливать территорию региона. В настоящее время под контролем России находятся 75% Херсонской области, тогда как правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.

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