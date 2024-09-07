Черные ящики с разбившегося Ми-8 на Камчатке доставят в Москву для расследования

Бортовые самописцы вертолета Ми-8, разбившегося в районе горного массива Вачкажец на Камчатке, находятся в удовлетворительном состоянии, сообщил руководитель Росавиации Дмитрий Ядров на встрече с главой региона Владимиром Солодовым, сообщает ТАСС.

Черные ящики уже найдены, их отправят в Москву. В ближайшее время будут объявлены предварительные причины крушения, добавил Ядров.

Он сообщил, что на Камчатке работают две комиссии: одна от Межгосударственного авиационного комитета (МАК) и еще одна, работающая совместно с Росавиацией и Ространснадзором.

Вертолет Ми-8 авиакомпании «Витязь-аэро», пропавший с радаров 31 августа, был найден 1 сентября в районе Вачкажеца. На месте крушения обнаружили тела 17 человек. В вертолете находились 22 человека, включая финдиректора Российского футбольного союза (РФС) и основателей туроператорского сообщества «Большая страна». Все тела были найдены спасателями. По делу о катастрофе возбуждено уголовное дело по статье 263 УК (нарушение правил безопасности).

Ранее день траура по погибшим при крушении Ми-8 объявили на Камчатке.