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Черные ящики с разбившегося Ми-8 на Камчатке доставят в Москву для расследования

В Росавиации назвали состояние самописцев разбившегося Ми-8 удовлетворительным

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МЧС России

Бортовые самописцы вертолета Ми-8, разбившегося в районе горного массива Вачкажец на Камчатке, находятся в удовлетворительном состоянии, сообщил руководитель Росавиации Дмитрий Ядров на встрече с главой региона Владимиром Солодовым, сообщает ТАСС.

Черные ящики уже найдены, их отправят в Москву. В ближайшее время будут объявлены предварительные причины крушения, добавил Ядров.

Он сообщил, что на Камчатке работают две комиссии: одна от Межгосударственного авиационного комитета (МАК) и еще одна, работающая совместно с Росавиацией и Ространснадзором.

Вертолет Ми-8 авиакомпании «Витязь-аэро», пропавший с радаров 31 августа, был найден 1 сентября в районе Вачкажеца. На месте крушения обнаружили тела 17 человек. В вертолете находились 22 человека, включая финдиректора Российского футбольного союза (РФС) и основателей туроператорского сообщества «Большая страна». Все тела были найдены спасателями. По делу о катастрофе возбуждено уголовное дело по статье 263 УК (нарушение правил безопасности).

Ранее день траура по погибшим при крушении Ми-8 объявили на Камчатке.

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