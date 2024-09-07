Украинские СМИ сообщили о нескольких сериях взрывов в Киеве

Две серии взрывов раздались в Киеве в течение семи минут на фоне воздушной тревоги. Об этом сообщил украинский телеканал «Общественное».

Угроза атаки с воздуха была объявлена в столице Украины в 3.03 мск.

6 сентября сообщалось о взрывах в Киевской области на фоне воздушной тревоги. Накануне мэр Киева Виталий Кличко заявил, что воздушная тревога действовала в украинской столице на протяжении всей минувшей ночи.

2 сентября Вооруженные силы РФ нанесли ракетный удар по военному заводу «Артем» в Киеве. В прошлый раз, 7 июля, по этому предприятию уже прилетало шесть крылатых ракет Х-101, рассказывали военкоры.

Армия России начала наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в разных регионах Украины, нередко на всей территории страны. В Минобороны РФ утверждают, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее на Украине заявили, что российская авиация стала сбрасывать бомб в 16 раз больше.