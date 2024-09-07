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Воздушная тревога распространилась еще на два региона Украины

Воздушная тревога звучит в Винницкой и Хмельницкой областях Украины

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Shutterstock/Oleg Elkov

Сигнал воздушной тревоги звучит в Винницкой и Хмельницкой областях Украины. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.

Опасность атаки с воздуха в указанных регионах была объявлена с 23.58 мск 6 сентября.

До этого тревога была объявлена в Житомирской и Одесской областях Украины.

В настоящее время предупреждение об угрозе с воздуха действует в Сумской, Харьковской, Киевской, Кировоградской, Николаевской, Полтавской, Черкасской и Черниговской областях, а также в подконтрольных Вооруженным силам Украины (ВСУ) частях Херсонской области.

6 сентября сообщалось о взрывах в Киевской области на фоне воздушной тревоги. Накануне мэр Киева Виталий Кличко заявил, что воздушная тревога действовала в украинской столице на протяжении всей минувшей ночи.

Ранее на Украине сообщили, что российская авиация стала сбрасывать бомб в 16 раз больше.

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