Воздушная тревога распространилась еще на два региона Украины

Сигнал воздушной тревоги звучит в Винницкой и Хмельницкой областях Украины. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.

Опасность атаки с воздуха в указанных регионах была объявлена с 23.58 мск 6 сентября.

До этого тревога была объявлена в Житомирской и Одесской областях Украины.

В настоящее время предупреждение об угрозе с воздуха действует в Сумской, Харьковской, Киевской, Кировоградской, Николаевской, Полтавской, Черкасской и Черниговской областях, а также в подконтрольных Вооруженным силам Украины (ВСУ) частях Херсонской области.

6 сентября сообщалось о взрывах в Киевской области на фоне воздушной тревоги. Накануне мэр Киева Виталий Кличко заявил, что воздушная тревога действовала в украинской столице на протяжении всей минувшей ночи.

Ранее на Украине сообщили, что российская авиация стала сбрасывать бомб в 16 раз больше.