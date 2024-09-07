В Воронежской области объявлена опасность атаки БПЛА

На территории Воронежской области объявлена опасность атаки беспилотников (БПЛА), написал губернатор региона Александр Гусев в своем Telegram-канале.

В посте, опубликованном в 1:53, чиновник призвал местных жителей сохранять спокойствие.

«Силы ПВО (противовоздушной обороны) наготове. Следите за дальнейшими оповещениями от правительства области или от МЧС России», — сообщил Гусев.

На этой неделе губернатор объявлял об опасности атаки дронов в области 3 и 6 сентября. В первый раз угроза сохранялась в течение десяти минут, а во второй раз продолжалась почти полтора часа. Кроме того, в ночь на 1 сентября в регионе было уничтожено более 10 дронов, пострадавших и разрушений не было, из-за падения обломков в одном и районов загорелась трава.

Опасность атаки беспилотников означает, что обнаружена прямая угроза объектам инфраструктуры. Жителей о ней оповещают при помощи звуковых сирен, устно, пуш-уведомлениями и через сообщения в официальных каналах. Необходимо отойти от окон, найти ближайшее безопасное место и оставаться там до отбоя сигнала.

Ранее сообщалось, что украинским БПЛА удалось незаметно пролететь 1,5 тыс. км.