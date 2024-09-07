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Умер 15-летний подросток, пострадавший при стрельбе в школе на востоке США

Пострадавший при стрельбе в школе Джоппатауна на востоке США умер в больнице

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Global Look Press

В США умер 15-летний подросток, в которого выстрелили в школьному туалете в городе Джоппатаун, передает CBS.

Как рассказал местный шериф Харфорд Джеффри Галер, стрельба произошла 6 сентября около 12:30 (19:30 мск) во время драки на первом этаже школы. В ходе конфликта 16-летний подросток выстрелил в другого школьника, а затем скрылся с места происшествия. Вскоре его задержали, а пострадавшего госпитализировали на вертолете. В больнице школьник скончался.

«Подозреваемый был известен правоохранительным органам, и полиция ранее уже приезжала на вызовы, связанным с происшествиями с его участием», - отмечает ABC News со ссылкой на полицию.

Нападение в Джоппатауне произошло всего через два дня после трагедии в Джорджии: 4 сентября в средней школе «Апалачи» 14-летний подросток устроил стрельбу, в ходе которой пострадали около 30 человек. CNN со ссылкой на правоохранительные органы передавал, что до инцидента в школу поступил телефонный звонок с предупреждением о готовящейся стрельбе в пяти школах. В нем говорилось, что «Апалачи» будет первой. О стрельбе в других образовательных учреждениях не сообщалось.

Ранее мужчина объявил себя бессмертным, выжив после трех выстрелов в спину из пистолета.

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