Воздушную тревогу объявили в двух областях Украины

Сигнал воздушной тревоги звучит в Житомирской и Одесской областях Украины. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.

Также в настоящее время предупреждение об угрозе с воздуха действует в Сумской, Харьковской, Киевской, Кировоградской, Николаевской, Полтавской, Черкасской и Черниговской областях.

6 сентября сообщалось о взрывах в Киевской области на фоне воздушной тревоги. Накануне мэр Киева Виталий Кличко заявил, что воздушная тревога действовала в украинской столице на протяжении всей минувшей ночи.

Вооруженные силы РФ начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в разных регионах Украины, нередко на всей территории страны. В Минобороны РФ утверждают, что атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее на Украине заявили, что российская авиация стала сбрасывать бомб в 16 раз больше.