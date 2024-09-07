Воздушную тревогу объявили в четырех областях Украины

Воздушная тревога звучит в Киевской, Кировоградской, Николаевской, Черкасской областях, а также в подконтрольных Вооруженным силам Украины (ВСУ) частях Херсонской области. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.

Согласно данным ресурса, тревога в указанных регионах была объявлена в 22:37 мск.

До этого воздушная тревога была объявлена в Черниговской, Полтавской, Сумской и Харьковской областях Украины.

6 сентября сообщалось о взрывах в Киевской области на фоне воздушной тревоги. Накануне мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что воздушная тревога действовала в украинской столице на протяжении всей минувшей ночи.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее в Киеве атаковали военный завод «Артем».