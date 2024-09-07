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В Дагестане произошла перестрелка

В центре Махачкалы около компьютерного клуба произошла перестрелка, есть раненый

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Кадр из видео/Телеграм-канал Mash Gor

Конфликт с использованием огнестрельного оружия произошел в центре Махачкалы около компьютерного клуба. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы Дагестана.

»[В перестрелке] пострадал один человек», — сказал собеседник агентства.

Инцидент произошел на пересечении улиц Толстого и Танкаева. В здании, где располагается компьютерный клуб, выбиты окна.

18 августа стало известно, что в Санкт-Петербурге уроженцы Дагестана на автомобиле Mercedes подрались с сотрудниками ДПС. Мужчины из Северного Кавказа вели себя вызывающе и размахивали пистолетом. Сотрудникам ДПС удалось посадить правонарушителей в полицейскую машину. У них изъяли пневматический пистолет. Также выяснилось, что один из задержанных был пьян.

7 августа сообщалось, что в Махачкале водители устроили драку со стрельбой после дорожно-транспортного происшествия. Словесный конфликт между ними сначала перерос в драку, потом один выстрелил из пневматического пистолета в ногу второму и скрылся.

Ранее в Дагестане задержали трех боевиков, подозреваемых в причастности к терактам.

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