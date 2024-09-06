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В России появились новые правила использования автомобильных аптечек

МВД утвердило новые требования по хранению и использованию автомобильных аптечек

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New Africa/Shutterstock/FOTODOM

Министерство внутренних дел России утвердило новые требования по хранению и использованию аптечек в автомобилях. Соответствующий проект приказа был опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

В документе отмечается, что автомобильная аптечка должна находиться в легкодоступном месте, чтобы водитель смог иметь к ней быстрый доступ. При этом аптечка не должна мешать управлению транспортным средством.

На владельцев автомобилей ложится обязанность по проверке комплектации аптечек и контролю за сроком годности медицинских изделий. В случае истечения срока годности аптечные препараты должны быть утилизированы, указано в тексте проекта.

В России с 1 сентября изменились требования к комплектации автомобильной аптечки. Так, в список добавили спасательное покрывало. Кроме того, в аптечку теперь должны входить маска, перчатки, устройство для проведения искусственного дыхания, жгут, бинт, марлевая салфетка, лейкопластырь и ножницы. Старые аптечки разрешено использовать до конца их срока годности, но не позднее 1 сентября 2027 года.

Ранее цена автомобильной аптечки в России выросла на треть.

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