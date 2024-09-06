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Женщина придумала три выкидыша, чтобы получить страховку, но получила срок

В Китае женщина решила получить страховку и подделала документы о трех выкидышах

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IMAGO/Zoonar.com/Yuri Arcurs peo/Global Look Press

В Китае женщина пыталась получить страховку обманным путем. Об этом сообщает South China Morning Post.

После первого реального выкидыша китаянка получила выплату по беременности. Во время декретного отпуска вспомнила об этом и решила получить дополнительные средства.

С помощью программы она сделала фальшивые медицинские документы, которые подтверждали выкидыш. Подобные махинации она проделывала несколько раз и подавала нужные бумаги онлайн. Всего за нерожденных детей она получила 66 200 юаней (чуть более 843 тысяч рублей).

Женщина попыталась подать заявку в четвертый раз, но ее отклонили. После этого была еще одна попытка, после рождения ее единственного ребенка. На этот раз ответственные лица заметили, что одна гражданка за четыре года подала пять заявлений.

Женщину признали виновной в мошенничестве, ее приговорили к 1,5 года лишения свободы условно. Известно, что она уже возместила всю полученную сумму и уволилась с работы.

Ранее россиянка оставила младенца в поле на муравейнике из-за страха не прокормить его.

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