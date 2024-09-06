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Ведущий Первого канала Саймс прокомментировал обвинения минюста США

Ведущий Первого канала Саймс опроверг обвинения минюста США

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Павел Бедняков/РИА Новости

Ведущий ток-шоу «Большая игра» на Первом канале Дмитрий Саймс в интервью газете «Коммерсантъ» категорически отверг выдвинутые минюстом США обвинения в адрес него и его жены.

По его словам, то, что в минюсте назвали «отмыванием денег», являлось законным переводом части зарплаты от Первого канала со счета в Росбанке на счет американского банка. Он отметил, что делал это, чтобы оплачивать в США налоги.

Комментируя обвинения минюста в использовании скрытых схем, политолог объяснил, что ему приходилось совершать переводы через третий банк из-за действующих в России санкций.

«Это, конечно, усложняло процедуру, но ничего незаконного ни по российским, ни по американским законам тут нет. Называть это отмыванием денег просто неприлично», — сказал он.

Говоря об обвинении в нарушении американских санкций из-за работы на Первый канал, Саймс заявил, что, по словам его юристов, санкции распространяются только на финансовую поддержку российского телеканала, а не на журналистскую работу. Политолог уверен, что сотрудничество с телеканалом РФ подпадает под первую поправку к Конституции США, гарантирующую свободу слова и печати.

5 сентября минюст США выдвинул официальное обвинение против советского эмигранта, политолога Дмитрия Саймса. По версии американского минюста, за сотрудничество с Первым каналом супруги получили от телекомпании $1 млн, личный автомобиль и водителя, а также дополнительно средства на квартиру в Москве. Супругу ученого также обвиняют в незаконной покупке предметов искусства для российского олигарха. Саймсу грозит до 60 лет заключения, а его жене — до 120. Пара сейчас живет в России, хотя Саймс подчеркивал, что «не порвал с Америкой». Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Песков пошутил о санкциях в отношении модератора ВЭФ.

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