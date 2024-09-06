Россиянка уволилась с работы, чтобы не потерять квартиру, проданную по совету мошенников

Учительнице из Тюмени пришлось уволиться с работы из-за действий мошенников. Об этом сообщает 72.

Сначала аферисты представились сотрудниками оператора и рассказали якобы о продлении действия аккаунта на портале «Госуслуг». Позже они заявили, что профиль взломан неизвестными.

«Я начала сомневаться, что это все на самом деле. Вдруг мошенники. Начала задавать вопросы. А он мне: «Как вы смеете разговаривать так с сотрудником ФСБ!» – поделилась женщина.

Позже неизвестные якобы попытались завладеть машиной и квартирой педагога. Чтобы сохранить их, россиянка продала и автомобиль, и жилье, деньги отдала аферистам. Между сделками она взяла кредиты в двух банках.

Когда россиянка снова усомнилась в том, что злоумышленники говорят правду, ее стали запугивать поездкой в Москву, где она должна будет пройти проверку на полиграфе.

Позже она все же поехала в столицу, но там поняла, что ее обманывают. Педагог вернулась домой и обратилась к правоохранителям. После этого новые владельцы квартиры пытались снять замок, но следователи, которые занимаются делом, не дали.

Так как женщина боится в любой момент остаться без жилья, она уволилась с работы. Бывшие ученики собрали деньги на юриста, который поможет педагогу.

Ранее доцент РУДН осталась без жилья и 17 млн рублей из-за мошенников.