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В Санкт-Петербурге стартовал экспертный ситуационный центр НОМ

За выборами в Петербурге наблюдают более 7 тысяч наблюдателей

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Александр Кряжев/РИА Новости

В Санкт-Петербурге 6 сентября на базе СПБГУ стартовал экспертный ситуационный центр НОМ, который работает в связке с Центром общественного наблюдения. Об этом сообщается на сайте организации.

Отмечается, что в центре более 50 экспертов в круглосуточном режиме просматривают камеры с участков и проводят экспертизу происходящих на УИК событий.

«Ни одно из сообщений, содержащих информацию о нарушении на УИК в ходе голосования, по итогам проверки не подтвердилось. Большинство сообщений удалось оперативно проверить благодаря присутствию на участках общественных наблюдателей», — говорится в сообщении.

Федеральный эксперт НОМ Антон Бибаров-Государев рассказал, что в первой половине дня появились сообщения о якобы имевшем место недопуске наблюдателей от некоторых кандидатов на выборы. По его словам, в ходе проверки выяснилось, что кандидаты попросту «направили их не туда».

«Направления были выписаны не на те округа, где были кандидаты. Это говорит либо о вопиющей халатности кандидатов при подаче сведений о наблюдателях, либо о намеренном приеме, чтобы привлечь внимание электората в ходе самих выборов», — сказал он.

Политолог Дмитрий Солонников уточнил, что в Петербурге за выборами наблюдают более 7 тысяч наблюдателей.

«В первой половине дня серьезных замечаний нет. Поэтому мы видим, что выборы конкурентные, открытые, и уверены в том, что результат будет получен абсолютно честно», — отметил он.

Как подчеркнула исполнительный директор НОМ, член ОП РФ Алена Булгакова, важно, что во всех 83 выборных регионах вне зависимости от уровня кампаний понимают, что общественное наблюдение – значимый процесс.

Она уточнила, что во всех 83 субъектах страны были открыты общественные штабы, которые на постоянной основе работали и сейчас продолжают работать с некоммерческими организациями, с политическими партиями.

Булгакова подчеркнула, что уровень осознанности со стороны гражданского общества растет. Также, по ее словам, растет количество некоммерческих организаций, которые проявляют активность, направляют наблюдателей.

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