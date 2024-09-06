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Уганда получила партию вакцины от оспы обезьян

Минздрав Уганды сообщил о получении двух тысяч доз вакцины от оспы обезьян

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Depositphotos

Представитель Министерства здравоохранения Уганды Джейн Рут Асенг заявила, что африканский центр по контролю и профилактике заболеваний выделил Уганде 2 тысячи доз вакцины против оспы обезьян. Ее слова передает агентство Xinhua.

Она добавила, что вакцины прибудут в страну в ближайшее время. По ее словам, этого объема лекарства хватит для тысячи пациентов и правительство работает с партнерами над обеспечением дополнительных доз.

«Министерство здравоохранения работает над тем, чтобы вакцины были распределены наиболее справедливо», — сказала Асенг.

Кроме этого, она подчеркнула, что причин для беспокойства и отмены туристических поездок в Уганду нет.

Впервые заражение оспой обезьян в Уганде было зарегистрировано 4 августа.

14 августа Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила о чрезвычайной ситуации из-за распространения оспы обезьян в ряде стран мира. Основными симптомами данного инфекционного заболевания являются тошнота, повышенная температура тела, сыпь и зуд.

Ранее в РФ оценили риск распространения оспы обезьян на территории страны.

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