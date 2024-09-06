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Доцент РУДН осталась без жилья и 17 млн рублей из-за мошенников

В Москве у преподавателя РУДН мошенники выманили более 17 млн рублей

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Bulkin Sergey/news.ru/Global Look Press

Мошенники выманили у доцента РУДН из Москвы более десяти миллионов рублей. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

С женщиной связался якобы проректор учебного заведения и сказал, что вскоре с ней должны связаться «кураторы высшего образования». Еще один звонивший рассказал, что от имени преподавателя неизвестные пытаются отправить деньги «украинскому радикалу».

После этого «специалисты» ФСБ и Центробанка убедили ее отправить средства на «безопасный счет». Россиянка выполняла все инструкции и отправляла не только собственные сбережения, но и деньги, взятые у банка в кредит.

На следующем этапе аферисты убедили женщину в том, что неизвестные пытаются продать ее квартиру и владелица должна оформить «зеркальную» сделку. После того, как она отдала деньги от сделки курьеру, мошенники перестали звонить ей.

«В общей сложности она передала мошенникам 17 144 000 рублей», – сообщается в публикации.

Россиянка поняла, что ее обманули и обратилась в полицию.

Ранее электромеханик из Петербурга лишился 6,5 млн рублей после звонка мошенников.

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