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Гладков показал, как работают новые защитные сооружения в Белгородской области

Гладков показал, как работают новые бетонные убежища в период ракетной опасности

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков показал на видео, как жители региона прячутся в новых защитных сооружениях во время ракетной опасности. Кадры он опубликовал в своем Telegram-канале.

Видео состоит из нескольких эпизодов, снятых в разных частях региона камерами видеонаблюдения. На кадрах видно, как местные жители во время сигнала ракетной опасности скрываются в бетонных сооружениях, специально установленных для защиты населения.

«На данный момент в Белгородской области установлено 1765 защитных сооружений и конструкций, плюс более 570 — поставлены коммерческими предприятиями», — рассказал Гладков.

Конкретно в Белгороде на данный момент находит 504 бетонных модуля для укрытия. Гладков попросил местных жителей не игнорировать сигналы ракетной опасности, чтобы сохранить свои жизни.

До этого около 500 контроллеров, предназначенных для быстрого открытия магнитных домофонов при объявлении ракетной опасности, установили на входные двери в многоквартирных жилых домах в городе Шебекино в Белгородской области.

Ранее житель Белгородской области пострадал после обстрела ВСУ.

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