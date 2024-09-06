Генерал-майору Муминджанову предъявили обвинение

Следователи предъявили обвинение заместителю командующего Ленинградским военным округом по материально-техническому обеспечению генерал-майору Валерию Муминджанову. Об этом сообщается в Telegram-канале Следственного комитета (СК) России.

Согласно сообщению ведомства, Муминджанова обвиняют в получении взятки в особо крупном размере. Свою вину в инкриминируемом деянии он не признал.

О задержании генерала стало известно 2 сентября. По версии следствия, будучи главой департамента ресурсного обеспечения Минобороны, Муминджанов заключил с подрядчиками договоры на поставку в войска обмундирования на сумму свыше 1,5 млрд рублей. За это он, как считают правоохранители, получил взятку в размере более 20 млн рублей.

До этого суд в Москве заключил под стражу до 27 октября троих сотрудников Регионального управления заказчика капитального строительства Ленинградского военного округа Михаила Головкова, Дмитрия Сюртукова и Сергея Горского, которых подозревают во взяточничестве и злоупотреблении полномочиями.

Ранее у задержанного генерала Муминджанова нашли недвижимость на 120 млн рублей.