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Генерал-майору Муминджанову предъявили обвинение

Следователи предъявили обвинение генерал-майору Муминджанову по делу о взятке

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РИЦ «Красная звезда» Минобороны России/VK

Следователи предъявили обвинение заместителю командующего Ленинградским военным округом по материально-техническому обеспечению генерал-майору Валерию Муминджанову. Об этом сообщается в Telegram-канале Следственного комитета (СК) России.

Согласно сообщению ведомства, Муминджанова обвиняют в получении взятки в особо крупном размере. Свою вину в инкриминируемом деянии он не признал.

О задержании генерала стало известно 2 сентября. По версии следствия, будучи главой департамента ресурсного обеспечения Минобороны, Муминджанов заключил с подрядчиками договоры на поставку в войска обмундирования на сумму свыше 1,5 млрд рублей. За это он, как считают правоохранители, получил взятку в размере более 20 млн рублей.

До этого суд в Москве заключил под стражу до 27 октября троих сотрудников Регионального управления заказчика капитального строительства Ленинградского военного округа Михаила Головкова, Дмитрия Сюртукова и Сергея Горского, которых подозревают во взяточничестве и злоупотреблении полномочиями.

Ранее у задержанного генерала Муминджанова нашли недвижимость на 120 млн рублей.

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