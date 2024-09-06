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Глава «Росатома» заявил, что Украина планировала захватить Курскую АЭС

Глава «Росатома» Лихачев: Украина планировала атаковать и захватить Курскую АЭС 

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Илья Питалев/РИА Новости

Нет сомнений в том, что Украина планировала атаковать и захватить Курскую АЭС. Об этом генеральный директор государственной корпорации «Росатом» Алексей Лихачев заявил по итогам переговоров с главой Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэлем Гросси, сообщает ТАСС.

«Нет никаких сомнений, что киевский режим планировал атаковать и захватить Курскую АЭС. И только благодаря героизму, мужеству вооруженных сил, нацгвардии, атомохраны этого не случилось», — сказал руководитель «Росатома».

Как заявлял заместитель начальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил России, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апты Алаудинов, украинские войска планировали к 11 августа захватить Курскую АЭС, расположенную в городе Курчатов.

По его словам, этот «блицкриг» президента Украины Владимира Зеленского, который «планировался с захватом АЭС в Курчатове и уже выходом на передовую с ультиматумом о том, чтобы мы откуда-то ушли и еще что-то сделали, не удался».

Ранее глава МАГАТЭ назвал безрассудными атаки на Запорожскую АЭС.

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