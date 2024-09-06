Лихачев рассказал, что в случае удара по Курской АЭС «Чернобыль покажется разминкой»

В случае удара Украины по реактору Курской атомной электростанции катастрофа на Чернобыльской АЭС «покажется разминкой». Об этом заявил генеральный директор «Росатома» Алексей Лихачев, сообщает ТАСС.

Брифинг был посвящен итогам переговоров с главой Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэлем Гросси в Калининграде.

Отвечая на вопрос журналиста о возможных последствиях атаки Вооруженных сил Украины на Курскую АЭС, Лихачев сказал, что в случае атакующего военного удара по работающему реактору электрической мощностью 1000 МВт «Чернобыль покажется разминкой».

Накануне, 4 сентября, Лихачев оценил ситуацию на Курской и Запорожской АЭС. По его словам, она не становится лучше, а угрозы атак сохраняются. Он отметил, что позиции Международного агентства по атомной энергии и «Росатома» расходятся в части оценки виновников угроз Запорожской АЭС и заявил, что будет убеждать МАГАТЭ в детализации причин. Лихачев подчеркнул, что «Росатом» готов в некоторых случаях идти на встречу МАГАТЭ в организационных вопросах. Он назвал ЗАЭС российской станцией, поэтому правила ее безопасности будет определять РФ.

Ранее Лихачев заявил, что глава МАГАТЭ сильно озабочен ситуацией на Курской АЭС.