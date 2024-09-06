Раскрыто наказание для угрожавших папе Римскому в Индонезии

Элитное индонезийское антитеррористическое подразделение Densus 88 провело арест семерых человек за угрозы в адрес папы Римского Франциска во время его визита в Джакарту. Об этом сообщил американский финансовый журнал Barron со ссылкой на представителя антитеррористического подразделения Асвина Сирегара.

«Densus 88 подало в суд на семерых лиц, которые по случаю приезда Папы публиковали в социальных сетях угрозы в форме пропаганды или обещания совершить террористический акт», — говорится в публикации.

Издание отмечает, что среди прочего были озвучены угрозы поджога на местах маршрута понтифика. Правонарушителей задержали в городах вокруг Джакарты, а также в некоторых провинциях.

По информации агентства Antara, на мессе папы Римского Франциска в индонезийской столице, которая проходила 5 сентября, присутствовали около 87 тысяч католиков. Мероприятие проходило на стадионе Гелора Бунг Карно. Мессу также посетил президент Индонезии Джоко Видодо, позиционирующий себя как сторонник умеренного ислама.

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