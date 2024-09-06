В Перми поймали напавшую на студентку женщину, которую ранее задерживали за стрельбу

В Перми задержали женщину, которая пыталась душить незнакомую девушку, сообщает 59.ru со ссылкой на источник в охранном предприятии «СВОТ».

По данным издания, 35-летнюю пермячку, которая сегодня забежала на территорию Пермского машиностроительного колледжа и стала душить первого попавшегося подростка, оперативно задержали сотрудники ЧОПа и передали силовикам.

В июле эта же женщина попала в поле зрения правоохранительных органов после того, как устроила ночную стрельбу и напугала жителей пермского микрорайона Гайва.

Работники охранного предприятия говорят, что заметили, как знакомая им по июльскому инциденту местная жительница бежит по улице, и решили проследить за ней. Когда она набросилась на одну из студенток колледжа, ее быстро задержали.

Причины такого агрессивного поведения пермячки пока неизвестны.

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