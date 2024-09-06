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В Перми поймали напавшую на студентку женщину, которую ранее задерживали за стрельбу

Устроившая в июле стрельбу жительница Перми пыталась душить незнакомую девушку

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Depositphotos

В Перми задержали женщину, которая пыталась душить незнакомую девушку, сообщает 59.ru со ссылкой на источник в охранном предприятии «СВОТ».

По данным издания, 35-летнюю пермячку, которая сегодня забежала на территорию Пермского машиностроительного колледжа и стала душить первого попавшегося подростка, оперативно задержали сотрудники ЧОПа и передали силовикам.

В июле эта же женщина попала в поле зрения правоохранительных органов после того, как устроила ночную стрельбу и напугала жителей пермского микрорайона Гайва.

Работники охранного предприятия говорят, что заметили, как знакомая им по июльскому инциденту местная жительница бежит по улице, и решили проследить за ней. Когда она набросилась на одну из студенток колледжа, ее быстро задержали.

Причины такого агрессивного поведения пермячки пока неизвестны.

Ранее на Кубани семейная пара напала на обидчиков сына.

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