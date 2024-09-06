Петербургский суд обязал ЗАГС сменить пол россиянину, который родился женщиной

В Петербурге суд обязал ЗАГС вернуть женский пол мужчине, родившемуся женщиной. Об этом сообщила руководитель объединенной пресс-службы судов города.

Приехавший в северную столицу уроженец ХМАО по имени Станислав при появлении на свет в 1999 году получил имя Юлия, но в мае 2023 года выбрал себе новое имя, обратившись в московский ЗАГС со справкой о переориентации.

Уже в июне Станислав передумал и попросил ЗАГС вернуть ему старое имя, но получил отказ из-за нехватки медицинского заключения об операции о смене пола. Тогда Станислав пришел в суд с просьбой обязать ЗАГС внести изменения в его актовую запись о рождении.

«Суд установил, что хирургического вмешательства у заявителя не было, и принял во внимание документы, полученные в ходе приема акушера-гинеколога, согласно которым Станислав – женщина и ему присвоен женский гендер по соответствию наружных половых органов», — отмечает Дарья Лебедева.

В итоге районный суд удовлетворил запрос Станислава и постановил изменить его фамилию, имя, отчество и пол на женские.

Ранее уроженка Таджикистана, сменившая пол на мужской, призвала суд в Петербурге вновь признать ее женщиной.